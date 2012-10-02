〔台湾央行〕共发行386.5亿台币存单,发行余额增306.5亿

路透台北10月2日电---台湾央行周二公布,今日共发行386.5亿台币存单.若相较存单到期金额80亿,存单发行余额增306.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 333.5

91天期 0.93 38

182天期 1.05 15

央行上日共发行4,131.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,516.25亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为433亿台币;累计超额准备为2,979亿台币,加计前期1%的超额准备为3,941亿台币.(完)