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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 08:07 BJT

〔台湾货币市场〕10月3日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北10月3日电---台湾货币市场周三及下提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,489亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

     

=======================================================

(下提存期)

宽松因素:

--央行存单到期4兆(万亿)5,080.95亿台币:

       10/04 502.00亿

       10/05 3,405.50亿

       10/06 544.00亿

       10/07 2,030.00亿

       10/08 227.00亿

       10/09 1,144.50亿

       10/10 2,895.00亿

       10/11 1,026.00亿

       10/12 3,714.00亿

       10/13 657.00亿

       10/14 3,686.50亿

       10/15 241.50亿

       10/16 176.50亿

       10/17 3,497.00亿

       10/18 498.00亿

       10/19 3,421.00亿

       10/20 462.65亿

       10/21 2,466.00亿

       10/22 167.00亿

       10/23 162.50亿

       10/24 2,778.50亿

       10/25 372.00亿

       10/26 3,142.00亿

       10/27 442.00亿

       10/29 138.00亿

10/31 4,123.00亿     

*11/01 360.50亿

    11/02 108.80亿

--公债还本付息331.92280875亿台币:

10/15 89甲4期13息 24.5亿

10/19 90甲7期11息 17.5亿

10/19 96乙1期本金 282.507亿

10/19 96乙1期5息 7.41580875亿

--国库券到期250亿台币:

10/31 财101-2 250亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--10/08: 1,000亿台币364天期存单发行,10月5日标售.

--10/12: 101/6R期五年期增额公债发行,金额为300亿台币,10月8日标售.

--10/30: 财101-7期182天期国库券发行,金额为300亿台币,10月29日标售.

--11/01: 101/7R期20年期增额公债发行,金额为300亿台币,10月29日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.

注:* 表示更新.(完)

--记者 董永年; 审校 詹静宜

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