(重发)〔台湾债市〕多方突击令101/9殖利率收逾两个月来低位,明天观察买盘力道

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(重发以修改乱码)
路透台北10月2日电---台湾10年券101/9殖利率周二收逾两个月来新低位.交易员表示,今天有券商带头作多,午盘过后跌破1.16%的整数关卡,明天先观察殖利率能否站稳在1.16%下方.
交易商表示,101/9殖利率已经盘整一个月,短线手中有部位的多方突击,无预警跌破1.16%关卡,短线先观察明天殖利率能否守稳在1.15-1.16%间,以及有无买盘愿意跟进承接,才会将区间下缘小幅往下移动,料明天主要交投区间在1.15-1.17%.
"今天算是无聊盘整的一小段激情."一证券交易主管说.
101/9殖利率创该券收盘新低,同时也创下同年期主流券殖利率两个月来收盘低位,前低为7月27日的收盘为1.1405%.
外银交易员认为,原本银行资金想追逐较短年期公债,但该券种难寻觅,因此产生排挤效应,资金转进101/9,带动101/9殖利率越盘越低.不过目前欠缺明显利多题材,仍将今天视为短线小波行情,仍需提防殖利率在跌破1.16%后就略见反弹压力,预估这波不会有5-6个基点的较大行情.
另外,市场高度关注韩国是否再度降息.韩国央行周二表示,目前正引导货币政策面向提振经济.此前一项调查显示,韩国制造业萎缩幅度为近四年来最大,这增添了下周韩国央行将降息的理由.[ID:nSB2028885]
美国将于周五公布非农就业数据,交易员表示,美国经济在缓步复苏中,预期经济数据将逐渐好转,但对台债影响有限.
美国公债价格周一在第四季的首个交易日小幅收涨,盘中稍早由强劲的美国制造业数据引发的跌势逐渐放缓,而且股市也会吐涨幅.10年期美债价格最新上涨3/32,收益率US10YT=RR报1.62%,在9月4日所及的最近低点1.54%上方,以及9月14日所及的最近高点1.89%下方.[US/NCN]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO -1.10 1.1567 1.1560-1.1670 149.50
台湾主计处周五将公布9月消费者物价指数(CPI).上月CPI较上年同期成长3.42%,创四年来新高,并明显高于路透调查的成长2.6%.主要因台风豪雨影响,蔬菜价格扬升,而油料、燃气、蛋类、水产品及家外食品等价格也都上涨.[ID:nST0547211]
证券商交易员表示,预估9月份CPI不会像前两个月高,毕竟7、8月是因为台风因素影响食物价格走扬,9月台风减少,食物价格可望回稳,市场普遍预期9月CPI在3%以下,目前台湾的通膨压力并不大,不致于影响央行第四季理监事会决议,所以对市场影响不大.
亦有交易员指出,值得观察周五公布的CPI数据是否影响下周一标售的五年增额公债101/6R得标利率,市场普遍预期101/6R得标利率落在0.87-0.90%.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 1.5905
10 101/9 A01109=TWO 1.1567
5 101/6 A01106=TWO 0.8780
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。