(重发)〔台湾债市〕多方突击令101/9殖利率收逾两个月来低位,明天观察买盘力道

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路透台北10月2日电---台湾10年券101/9殖利率周二收逾两个月来新低位.交易员表示,今天有券商带头作多,午盘过后跌破1.16%的整数关卡,明天先观察殖利率能否站稳在1.16%下方.

交易商表示,101/9殖利率已经盘整一个月,短线手中有部位的多方突击,无预警跌破1.16%关卡,短线先观察明天殖利率能否守稳在1.15-1.16%间,以及有无买盘愿意跟进承接,才会将区间下缘小幅往下移动,料明天主要交投区间在1.15-1.17%.

"今天算是无聊盘整的一小段激情."一证券交易主管说.

101/9殖利率创该券收盘新低,同时也创下同年期主流券殖利率两个月来收盘低位,前低为7月27日的收盘为1.1405%.

外银交易员认为,原本银行资金想追逐较短年期公债,但该券种难寻觅,因此产生排挤效应,资金转进101/9,带动101/9殖利率越盘越低.不过目前欠缺明显利多题材,仍将今天视为短线小波行情,仍需提防殖利率在跌破1.16%后就略见反弹压力,预估这波不会有5-6个基点的较大行情.

另外,市场高度关注韩国是否再度降息.韩国央行周二表示,目前正引导货币政策面向提振经济.此前一项调查显示,韩国制造业萎缩幅度为近四年来最大,这增添了下周韩国央行将降息的理由.[ID:nSB2028885]

美国将于周五公布非农就业数据,交易员表示,美国经济在缓步复苏中,预期经济数据将逐渐好转,但对台债影响有限.

美国公债价格周一在第四季的首个交易日小幅收涨,盘中稍早由强劲的美国制造业数据引发的跌势逐渐放缓,而且股市也会吐涨幅.10年期美债价格最新上涨3/32,收益率US10YT=RR报1.62%,在9月4日所及的最近低点1.54%上方,以及9月14日所及的最近高点1.89%下方.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -1.10 1.1567 1.1560-1.1670 149.50

台湾主计处周五将公布9月消费者物价指数(CPI).上月CPI较上年同期成长3.42%,创四年来新高,并明显高于路透调查的成长2.6%.主要因台风豪雨影响,蔬菜价格扬升,而油料、燃气、蛋类、水产品及家外食品等价格也都上涨.[ID:nST0547211]

证券商交易员表示,预估9月份CPI不会像前两个月高,毕竟7、8月是因为台风因素影响食物价格走扬,9月台风减少,食物价格可望回稳,市场普遍预期9月CPI在3%以下,目前台湾的通膨压力并不大,不致于影响央行第四季理监事会决议,所以对市场影响不大.

亦有交易员指出,值得观察周五公布的CPI数据是否影响下周一标售的五年增额公债101/6R得标利率,市场普遍预期101/6R得标利率落在0.87-0.90%.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5905

10 101/9 A01109=TWO 1.1567

5 101/6 A01106=TWO 0.8780

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)