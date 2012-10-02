〔欧洲汇市〕英镑兑美元持稳于两周半低点附近

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 英镑盘旋于近期低点
* 0830GMT公布英国建筑业PMI
* 继制造业PMI欠佳后,房价数据疲软
* 但欧元/英镑在0.8000面临阻力
路透伦敦10月2日电---英镑周二持稳,兑美元维持接近两周半低点,此前公布的英国房价及制造业数据疲软,凸显英国经济脆弱.
全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周二公布,英国9月房价意外较上月下滑0.4%.[ID:nST0559963]
周一公布数据显示,抵押贷款及制造业活动跌幅超乎预期,打击了英国经济第三季出现良好复苏的希望.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。