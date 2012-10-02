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市场报道 | 2012年 10月 2日 星期二 16:28 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元持稳于两周半低点附近

* 英镑盘旋于近期低点

* 0830GMT公布英国建筑业PMI

* 继制造业PMI欠佳后,房价数据疲软

* 但欧元/英镑在0.8000面临阻力

路透伦敦10月2日电---英镑周二持稳,兑美元维持接近两周半低点,此前公布的英国房价及制造业数据疲软,凸显英国经济脆弱.

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周二公布,英国9月房价意外较上月下滑0.4%.[ID:nST0559963]

周一公布数据显示,抵押贷款及制造业活动跌幅超乎预期,打击了英国经济第三季出现良好复苏的希望.

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