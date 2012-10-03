〔新债招标〕台湾高雄市五年期政府债得标利率为1.02%,发行额增至约125亿

路透台北10月3日电---台湾高雄市政府财政局周三表示,今日标售的五年期零息债得标利率为1.02%,大致符合市场预期.发行额度则由原预估的100亿台币增加至约125亿.

先前路透对五家金融机构与承销商进行调查,认为本次高市债的得标利率预估区间在1.0%附近.[ID:nST0559987]

高雄市政府曾在去年11月标售五年期零息债,当时得标利率为1.20%,发行额度为75.5亿.[ID:nST0417508](完)

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