〔新债招标〕台湾高雄市五年期政府债得标利率为1.02%,发行额增至约125亿

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透台北10月3日电---台湾高雄市政府财政局周三表示,今日标售的五年期零息债得标利率为1.02%,大致符合市场预期.发行额度则由原预估的100亿台币增加至约125亿.
先前路透对五家金融机构与承销商进行调查,认为本次高市债的得标利率预估区间在1.0%附近.[ID:nST0559987]
高雄市政府曾在去年11月标售五年期零息债,当时得标利率为1.20%,发行额度为75.5亿.[ID:nST0417508](完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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