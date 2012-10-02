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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 18:38 BJT

〔东南亚股市〕多数缩量收高,泰国股指触及16年高位

路透曼谷10月2日电---多数东南亚股市周二收高,泰国主要股指触及逾16年高位,其他股市多数触及数周高点,投资人选择性敲进绩优股.

但全面性买兴仍然不强,投资人保守看待全球经济前景.

泰国股市.SETI连续第四个交易日上扬,收高0.46%,至1,305.66点,为1996年5月以来最高收位.新加坡海峡时报指数.FTSTI上涨0.7%,至3,079.14点,为8月中旬以来最高收位.

马来西亚股市.KLSE上涨0.5%,连续第六日上扬,创一个月收盘高位1,651.03点.

消费相关个股成交活络,泰国Big C Supercenter Pcl (BIGC.BK)大涨8%.印尼Astra International Tbk PT (ASII.JK)及马来西亚Axiata Group Bhd (AXIA.KL)各上涨1.4%.

1032GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3079.14 21.28 +0.70 +16.35 2646.35

马来西亚 .KLSE 1651.03 7.72 +0.47 +7.86 1530.73

泰国 .SETI 1305.66 5.95 +0.46 +27.34 1025.32

印尼 .JKSE 4256.84 20.55 +0.48 +11.38 3821.99

菲律宾 .PSI 5348.68 40.16 +0.76 +22.34 4371.96

越南 .VNI 384.32 -2.23 -0.58 +9.32 351.55

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(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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