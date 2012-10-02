〔东南亚股市〕多数缩量收高,泰国股指触及16年高位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷10月2日电---多数东南亚股市周二收高,泰国主要股指触及逾16年高位,其他股市多数触及数周高点,投资人选择性敲进绩优股.
但全面性买兴仍然不强,投资人保守看待全球经济前景.
泰国股市.SETI连续第四个交易日上扬,收高0.46%,至1,305.66点,为1996年5月以来最高收位.新加坡海峡时报指数.FTSTI上涨0.7%,至3,079.14点,为8月中旬以来最高收位.
马来西亚股市.KLSE上涨0.5%,连续第六日上扬,创一个月收盘高位1,651.03点.
消费相关个股成交活络,泰国Big C Supercenter Pcl (BIGC.BK)大涨8%.印尼Astra International Tbk PT (ASII.JK)及马来西亚Axiata Group Bhd (AXIA.KL)各上涨1.4%.
1032GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3079.14 21.28 +0.70 +16.35 2646.35
马来西亚 .KLSE 1651.03 7.72 +0.47 +7.86 1530.73
泰国 .SETI 1305.66 5.95 +0.46 +27.34 1025.32
印尼 .JKSE 4256.84 20.55 +0.48 +11.38 3821.99
菲律宾 .PSI 5348.68 40.16 +0.76 +22.34 4371.96
越南 .VNI 384.32 -2.23 -0.58 +9.32 351.55
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(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。