〔金砖国家〕10月2日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透10月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月2日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.11%,报1,006.23点.
中国股市:因十一长假休市.[.SSCN]
香港股市:休市.[.HKCN]
中国汇市:休市.[CNY/CN]
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印度股汇市:因公共假期休市[.BO][INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,507.770点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.47%至808.16点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.13%至31.0853;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.36%,报40.1925.
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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.59%至59,222.08点,受Gol航空股价暴跌近11%所累.大盘在一波大涨后,自9月中旬以来已下跌约4.6%.[ID:nL1E8L2FEA]
巴西汇市:多数拉美货币持平,因投资者静候西班牙国际纾困案方面的消息.巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=持平在2.025.[ID:nL1E8L28S4]
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南非股市:收平盘,Anglo American Platinum (AMSJ.J)等受罢工打击的矿业公司,其股价大跌,抵销了Mr PriceMPCJ.J等零售股的升势.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI小跌0.2%至32,020.55,综合指数.JALSH微跌0.06%,报36,247.91点[.J][ID:nL6E8L2ML0]
南非汇市:1631GMT时,兰特/美元ZAR=D3报8.3700,几乎持平于纽约收盘水准.[ZAR/][ID:nL6E8L2NS3](完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。