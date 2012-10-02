版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 07:38 BJT

〔金砖国家〕10月2日股汇市收盘纵览

路透10月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月2日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.11%,报1,006.23点.

中国股市:因十一长假休市.[.SSCN]

香港股市:休市.[.HKCN]

中国汇市:休市.[CNY/CN]

========================================================================================

印度股汇市:因公共假期休市[.BO][INR/]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,507.770点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.47%至808.16点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.13%至31.0853;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.36%,报40.1925.

========================================================================================

巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.59%至59,222.08点,受Gol航空股价暴跌近11%所累.大盘在一波大涨后,自9月中旬以来已下跌约4.6%.[ID:nL1E8L2FEA]

巴西汇市:多数拉美货币持平,因投资者静候西班牙国际纾困案方面的消息.巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=持平在2.025.[ID:nL1E8L28S4]

========================================================================================

南非股市:收平盘,Anglo American Platinum (AMSJ.J)等受罢工打击的矿业公司,其股价大跌,抵销了Mr PriceMPCJ.J等零售股的升势.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI小跌0.2%至32,020.55,综合指数.JALSH微跌0.06%,报36,247.91点[.J][ID:nL6E8L2ML0]

南非汇市:1631GMT时,兰特/美元ZAR=D3报8.3700,几乎持平于纽约收盘水准.[ZAR/][ID:nL6E8L2NS3](完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐