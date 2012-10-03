〔台湾货币市场〕旬底银行忙调整积数,资金有多有缺但利率持稳

* 旬底银行调整积数,资金小多小缺

* 发票量低,买票需求也有限

记者 董永年

路透台北10月3日电---台湾银行间短率周二大致持平.本提存期底结束前,银行间忙于调积数,整体资金呈现小多小缺状态,利率大致走稳.

市场调度人士指出,时序进入旬底,操作心态本就趋于保守,再加上才月初,外商银行的资金不算太充沛,因此缺钱方必须花费较多心力才能调齐资金.

"外商银能借的不多,所以转向本国银行询问,要更积极些."一位小型民营银行交易员表示.

另一大型公营银行交易员则称,虽然感觉缺钱的不在少数,"但口气也不是很急".大家的心态应该是保守中带着轻松,认为这旬一定能安稳度过.为了取得成本较低的资金,可能要等到下午稍晚,有银行确定多钱后,届时交易量才会放大.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周二收报0.391%,同于上日;区间落在0.295-0.53%,上日在0.295-0.55%.

一周(2-7天)拆款周二区间落在0.388-0.59%,上日在0.388-0.58%.

**发票买票都不多**

短票方面,交易员指出,虽然有银行在补积数无法买票,但今日发票量也偏少,因此成交利率反而较上日略为下调.

一大型票券商交易员说,今日资金状况应该是多缺不一,在向银行询价的过程中,有四、五家银行因回补积数没有办法买票,但另一家大型公营银行的买票利率,却向下调整了1个基点.

另一大型票券商交易员则称,今日发票量偏低,因此交易对象以民间企业或法人为主,成交利率也比较低.

一中型民营银行交易员也表示,今日无论初级或次级市场的短票交易量都偏低,因此以法人到期续做为主.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%;上日在0.81-0.82%.

台湾央行今日共发行386.5亿台币存单.若相较存单到期金额80亿,存单发行余额增306.5亿.[TW/MMTCN]本周余日的存单到期情况各为:周三2,489亿.周四为新一提存期开始,存单到期为502亿、周五到期3,405.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为70亿台币;累计超额准备为3,049亿台币,加计前期1%的超额准备为4,011亿台币.

**公债RP利率持稳**

台湾公债10天期附买回(RP)利率持稳.月初货币市场资金宽松,近期也未见有紧缩因子,料本周公债RP利率将维持在既有区间不变.

交易员表示,整体市场资金宽裕,加上最近央行可转让定期存单(NCDs)到期量比较多,央行可调整的空间增加,月初银行仍为资金供给的大宗,然投信端资金则是有多有缺,资金分布并不平均.

"资金又比昨天松一些,很早就平帐了!"票券商交易员说.

证券交易员指出,外商银行过了月底后,资金供给增加,而资金偏多的银行跟寿险在找不到公司债RP的情况下,也会转为承作公债RP.

台湾央行周一共发行4,131.5亿台币存单.若相较存单到期金额4,336亿,存单发行余额减204.5亿.[ID:nST0559513]

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,上日主要成交亦在0.73%附近.(完)