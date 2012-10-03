《台湾报摘》--工商时报10月3日

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
* 头版头条:
-- 央行周二公布最新统计,8月底银行国际金融业务分行(OBU)人民币存款量再创新高,达175.42亿元(约810亿台币),较前1月增加15亿元;若以去年底数据相较,今年以来OBU人民币存款爆增2.1倍.
* 其他:
--美国务卿希拉蕊昨晚宣布台湾成为美国第37个免签计画国.外交部长林永乐表示,宣布后还需1个月准备期,预计民众最快11月即可享90天赴美观光和商务免签待遇,省下4,800台币签证费;中华航空(2610.TW)总经理孙洪祥对此表示,免签后估计包括商务、观光与探亲旅客人次可增加约两成.
--花旗(台湾)银行董事长管国霖周二表示,台湾拥有很好的人民币商品发展环境,在企业筹资需求、存款增加刺激市场的双重诱因之下,可以预期台湾离岸人民币次级市场在未来3-5年必定可以发展.
--未在6月台湾企银(2834.TW)股东会前出清股票,金管会对兆丰金控(2886.TW)"开铡".金管会表示,兆丰金控持有的13.44%台企银股票,未在期限内完成处份,有碍健全经营之虞,除纠正外,金管会停止兆丰金6个月的金融及非金融相关事业投资.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。