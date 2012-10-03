《台湾报摘》--工商时报10月3日

* 头版头条:

-- 央行周二公布最新统计,8月底银行国际金融业务分行(OBU)人民币存款量再创新高,达175.42亿元(约810亿台币),较前1月增加15亿元;若以去年底数据相较,今年以来OBU人民币存款爆增2.1倍.

* 其他:

--美国务卿希拉蕊昨晚宣布台湾成为美国第37个免签计画国.外交部长林永乐表示,宣布后还需1个月准备期,预计民众最快11月即可享90天赴美观光和商务免签待遇,省下4,800台币签证费;中华航空(2610.TW)总经理孙洪祥对此表示,免签后估计包括商务、观光与探亲旅客人次可增加约两成.

--花旗(台湾)银行董事长管国霖周二表示,台湾拥有很好的人民币商品发展环境,在企业筹资需求、存款增加刺激市场的双重诱因之下,可以预期台湾离岸人民币次级市场在未来3-5年必定可以发展.

--未在6月台湾企银(2834.TW)股东会前出清股票,金管会对兆丰金控(2886.TW)"开铡".金管会表示,兆丰金控持有的13.44%台企银股票,未在期限内完成处份,有碍健全经营之虞,除纠正外,金管会停止兆丰金6个月的金融及非金融相关事业投资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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