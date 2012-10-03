〔能源产业〕中国小企业控告美国总统奥巴马,因其阻挠风电厂兴建

路透华盛顿10月2日电---根据周二公开的法律文件,中国小型企业罗尔斯公司(Ralls Corp)控告美国总统奥巴马逾越权限,禁止该公司在一座海军训练基地附近兴建风力电厂.

罗尔斯公司称,奥巴马上周以国家安全为由,下令该公司放弃计画.奥巴马超越总统职权,干预销售条款,允许政府检视该公司运作的所有层面,而且没有依法公平对待该公司.

罗尔斯公司由两名中国人所拥有.该公司最初在9月控告美国外资审议委员会(CFIUS),指控其下令该公司暂停运作.与此同时,CFIUS完成调查,并将建议交给奥巴马.

罗尔斯公司胜诉的机会很渺茫,因总统在国安事务上有广泛的权力.

奥巴马上周五发出此项罕见的总统命令,称有可靠的证据让他相信,罗尔斯公司及拥有该公司的三一集团高层,可能会有危及美国安全的举动.(完)