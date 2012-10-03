《台湾报摘》--经济日报10月3日

* 头版头条:

--产业创新条例研发投资抵减每年100亿台币的总额限制,行政与立法两院决定放宽.经济部表示,为鼓励企业研究发展创新商业模式,研发投抵总额的确应松绑,建议放宽到130亿台币,并保留增加的弹性.这项放宽不需要修法,只要经济部、财政部有共识,最快明年适用.

* 其他:

--两岸货币清算机制上路,为免台湾银行业因本地利率低于香港,不愿留在台湾清算人民币业务,央行将祭出利多奖励,视银行业务的成长幅度,加发央行定存单,或加速放行外汇业务,号召业者将人民币清算商机留在台湾,将饼做大.

--电子业迈入传统淡季,位于中科的茂德、广镓分别传出裁员,其中茂德将裁撤1,300余人,是中科历来最大规模裁员;广镓8199.TW因被并入晶电(2448.TW),为达到资源整合,裁员比率传将逾两成.壹电视、茂德本月先后传出裁员,预估将冲击10月失业率,然而9月失业率恐怕也不乐观,景气低缓对就业市场的冲击逐渐明显.

--富邦金控(2881.TW)董事长蔡明忠及总经理龚天行周二下午现身金管会,蔡明忠表示,是金管会银行局主动找他.蔡明忠是否向金管会说明并购大陆华一银行等案有关,备受关注.对此,龚天行指出,主要是银行局邀请去报告,不能代银行局发言.

--宏仁集团决定回台投资,将由集团旗下的宏和电子材料领军,选定在云林设立玻纤布厂,估计投资金额将达1亿美元(约29.4亿台币),并且不排除规划未来回台上市.这是宏仁集团总裁王文洋于1996年自行创业后,历经16年在大陆打拚,首次回台的投资行动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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