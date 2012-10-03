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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 08:58 BJT

《台湾重要政经日程》--10月3日-2013年10月10日

==================今日重要政经消息======================   
  10/3(三)
  --09:00 金管会主委、财政部长就"金融赋税专案小组运作"赴立院报告.
  --09:00 新任陆委会主委、海基会董事长赴立法院业务报告并备询.
  --11:00 美国在台协会台北办事处处长马启思记者会. 

  ==================近期重要政经消息====================== 
  10/5(五)
  --8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI),上月为年增3.42%.
  --12:20 央行标售364天期存单,金额1,000亿台币,8日交割.
  --16:10 央行公布9月底外汇存底,上月为3,942.26亿美元.
  --宏达电(2498.TW)公布第三季营收. 
 
  10/8(一)
  --12:20 央行标售五年增额券101/6R,金额300亿台币,12日交割.
  --16:00 财政部公布9月进出口金额,上月出口同比衰退4.2%,进口同比减7.6%.

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天.
   
  10/19(五)
  --16:00 经济部公布9月外销订单年变动率,上月为年减1.50%.   

  10/22(一)
  --08:30  主计总处公布9月经季调失业率,上月为4.29%.

  10/23(二)
  --16:00  经济部公布9月工业生产指数,上月为年增1.89%.
    
  10/25(四)
  --13:30  宏基(2353.TW)公布第三季业绩.
  --13:30  台积电(2330.TW)公布第三季业绩.
  --16:10  央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%.  

  10/29(一)
  --12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割.
  --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割.
 
  11/20(二)
  --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割.
  --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元.

  11/26(一)
  --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割.

  11/30(五)
  --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割.

  12/13(四)
  --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割.
  --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割.

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  2013年
  1/1  (二)
  --金融市场休市一日.

  2/11-2/15
  --农历春节假期.

  2/23 (六)
  --补行上班一日,金融市场开市.
 
  2/28 (四)
  --228纪念日休假,金融市场休市.

  4/4-4/5
  --儿童节/民族扫墓节休市二日.

  6/12(三)
  --端午节休市一日.

  9/14(六)
  --弹性放假补行上班一日.
  
  9/19-9/20
  --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.

  10/10(四)
  --国庆日休市一日.  

  注: * 代表新增内容.(完)         
 
 --记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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