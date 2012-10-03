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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 09:02 BJT

〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北10月3日电---台湾央行周三表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为2,489亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行386.5亿台币存单.

拆款中心资料PIBC显示,周二超额准备为70亿台币;累计超额准备为3,049亿台币,加计前期1%的超额准备为4,011亿台币.(完)

--记者 詹静宜;审校 杨淑祯

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