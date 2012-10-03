〔台湾股市〕开盘上涨,光电类股带头上攻

路透台北10月3电---台湾股市周三开盘上涨0.11%,光电类指数.TOPI上涨0.43%,涨幅居前. 友达(2409.TW)涨1.41%,此前有媒体报导,友达在改善漏光现象后,获得苹果(AAPL.O) iPad Mini追单五成.奇美(3481.TW)则涨1.46%. 加权股价指数.TWII上涨8.8点至7,727.48点.上交易日收升0.56%. 电子类指数.TELI上涨0.21%;金融保险类指数.TFNI则持平. 台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超36.01亿台币,连续四个交易日买超,累计买超金额为130.98亿;上日为买超5.53亿.[ID:nST0559875](完) --编译 戴素萍;审校 徐文焰 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]