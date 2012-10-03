〔台湾股市〕开盘上涨,光电类股带头上攻

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透台北10月3电---台湾股市周三开盘上涨0.11%,光电类指数.TOPI上涨0.43%,涨幅居前. 友达(2409.TW)涨1.41%,此前有媒体报导,友达在改善漏光现象后,获得苹果(AAPL.O) iPad Mini追单五成.奇美(3481.TW)则涨1.46%. 加权股价指数.TWII上涨8.8点至7,727.48点.上交易日收升0.56%. 电子类指数.TELI上涨0.21%;金融保险类指数.TFNI则持平. 台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超36.01亿台币,连续四个交易日买超,累计买超金额为130.98亿;上日为买超5.53亿.[ID:nST0559875](完) --编译 戴素萍;审校 徐文焰 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。