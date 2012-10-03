〔印尼个股〕矿企Bumi Resources拟卖资产及供股以筹现金

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透雅加达/新加坡10月2日电---印尼最大煤矿业者Bumi Resources (BUMI.JK)高层周二表示,该公司正在考虑卖出矿场及发行股票来筹集资金.该公司大股东英国矿商Bumi PlcBUMIP.L正在对Bumi Resources的财务进行调查.
Bumi Plc上周宣布,将调查其印尼子公司潜在的财务违规行为,可能涉及逾5亿美元,导致两家公司股价大跌.
Bumi Plc是印尼Bakrie Group及金融家Nat Rothschild合资创立的公司,拥有29%的Bumi Resources股权.
Bumi Resources是Bakrie Group旗下的主要企业Bakrie集团今年因高负债成本,已面临投资人的强大卖压.最新传出其有售股的可能性,盼藉此展现该集团的筹资能力以重振市场信心.
"我们不排除那个可能性...可能是无优先认股权的.也可能是标准的供股."Bumi Resources执行长Ari Hudaya在雅加达一场回应调查的记者会时称.
该公司已讨论无优先认股式的供股事宜多年,这最多可扩大股本的10%,而不需经股东批准,然而售股恐将进一步打击今年已重挫67%的股价.
Bakrie Group之前曾遭遇债务问题,包括在1997-1998年亚洲金融危机期间曾违约.该公司已表示,打算出售资产以向中国投资公司(CIC)[CIC.UL]等债权人偿还高息贷款.
Bumi Resources的投资者关系主管Dileep Srivastava表示,公司可能把主要煤矿--婆罗洲的KPC和Arutmin--以外的资产卖掉.在最新调查之前该公司曾讨论过出售资产.Srivastava形容最新的调查是一种"攻击".
"Bumi Resources遭受相当不明白、似有特殊动机的攻击.我们不知道幕后是谁在主导,也不清楚动机何在."Srivastava说,但未具体针对调查的指控.
多位消息人士告诉路透,有身分不明的爆料者将文件提供给Bumi Plc的主管,导致这次调查.
评级机构标准普尔9月26日表示,调查将削弱Bumi Resources明年在资本市场的地位.标普当时将评级自"BB-"调降一个级距为"B+".
**资产**
路透在8月时曾报导该公司正在洽谈出脱手中持有的煤矿商PT Fajar Bumi Sakti的50%股权,消息人士称交易总值可能约达2亿美元.Srivastava亦证实了这项报导.
他说,其他可能出脱的资产,包括矿企PT Pendopo Energi Batubara、以及金属探测公司PT Bumi Resources Minerals (BRMS.JK).
Bakrie Group周一表示,旗下投资公司Bakrie & Bros (BNBR.JK)已与债权人同意一项计画,将偿付在4月出现违约的4.37亿美元贷款,该项贷款系由瑞士信贷安排.
消息人士说,那笔贷款已获提供资产做为担保品.Bakrie家族也可能出售资源产业以外的其他非上市资产.
"实际上他们已经提供其在四项非核心资产的持股,"一位不愿具名的消息人士称."因此,担保品规模也因而扩大了."(完)
--编译 李婷仪/张若琪;审校 张明钧
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
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