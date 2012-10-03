〔台湾债市〕公债RP利率持平,月初当周资金宽松

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透台北10月3日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持平.投信资金陆续回笼,但尚未回到寻常的量能,而银行资金则明显偏向宽松,公债RP利率继续呈平稳走势.
交易员表示,在下周紧缩因子陆续才会出现前,公债RP利率走势料将波澜不兴.
"今天找资金很容易."一证券交易员说.
下周紧缩因子包括:周一(8日)1,000亿台币364天期存单交割、周五(12日)300亿台币101/6R公债交割.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.(完)
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。