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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 11:47 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持平,月初当周资金宽松

路透台北10月3日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周三持平.投信资金陆续回笼,但尚未回到寻常的量能,而银行资金则明显偏向宽松,公债RP利率继续呈平稳走势.

交易员表示,在下周紧缩因子陆续才会出现前,公债RP利率走势料将波澜不兴.

"今天找资金很容易."一证券交易员说.

下周紧缩因子包括:周一(8日)1,000亿台币364天期存单交割、周五(12日)300亿台币101/6R公债交割.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.(完)

--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

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