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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 15:55 BJT

〔法国数据〕9月Markit服务业PMI终值降至45.0

路透巴黎10月3日电---周三公布调查显示,法国服务业在9月的下滑幅度超出初步预估,表明该国也加入了南欧国家的萎缩行列.

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