〔澳洲数据〕8月贸易逆差意外大增,创三年半以来最大(更新版)

(新增市场及分析师反应)

* 贸易逆差20.3亿澳元,远高于预期

* 铁矿石及煤炭价格下滑,打击出口收入

* 增强进一步降息的理由

路透悉尼10月3日电---澳洲8月贸易逆差扩大至三年半以来最大,因铁矿石及煤炭价格下滑,打击出口收入,进一步显示中国经济放缓正在拖累澳洲经济.

周三公布贸易逆差数据后,澳元/美元跌至一个月低点1.0226美元.数据显示澳洲8月商品/服务贸易逆差扩大至20.3亿澳元,7月修正后为逆差15亿澳元.8月逆差金额远大于市场预估的7亿澳元,并创2008年3月以来最大逆差.

"这表示那一季经常帐赤字将大增,而且趋势明显是进一步恶化,"RBC资本市场经济分析师Su-Lin Ong称.

"下跌的部分主要是在价格,而非出口量,这显示全球经济成长转弱,当然还有中国放缓的影响,"她补充道."这肯定会继续造成进一步降息的压力."

澳洲主要资源出口品的价格走软,正是澳洲央行周二降息的一个原因.这也是投资人预期央行将进一步宽松的原因.澳洲央行周二降息25个基点,利率降至3.25%.

银行间利率期货<0#YIB:>显示,预期下个月降息至3.0%的机率为66%.隔夜利率交换AUDOIS显示预期12个月后利率将降至2.67%.

铁矿石价格.IO62-CNI=SI近日在104美元附近回稳,高于9月低点86.70美元.但仍远低于今年上半年的130-150美元.

澳洲之前每年出口铁矿石的金额超过600亿澳元,若价格维持这样的跌幅,出口收入恐怕减少150亿澳元.这也将打击矿业获利、股利、薪资及政府税收.

8月明显看出相关影响效应,出口总额下滑3.3%,至246亿澳元,金属矿石及矿物下跌7%,煤炭出口下滑11%.

进口下降1.3%,主要因石油进口减少13%.

澳洲贸易收支图表:(link.reuters.com/daj55s)

澳洲贸易条件图表:(link.reuters.com/tup69s)

全球利率图表:(link.reuters.com/xyb96s)