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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 16:04 BJT

〔德国数据〕9月服务业PMI终值为49.7,欧债危机令行业意外萎缩

路透柏林10月3日电---德国服务业9月意外萎缩,行业企业的信心下滑至三年半来最低水准,因欧元区债务危机给德国经济带来负面影响.

Markit周三公布的9月服务业采购经理人指数(PMI)从8月的48.3升至49.7,但仍在50的荣枯分水岭下方.

该数据低于50.6的初值,并且也在长期均值53.0的下方.

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