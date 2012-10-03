〔德国数据〕9月服务业PMI终值为49.7,欧债危机令行业意外萎缩

路透柏林10月3日电---德国服务业9月意外萎缩,行业企业的信心下滑至三年半来最低水准,因欧元区债务危机给德国经济带来负面影响.

Markit周三公布的9月服务业采购经理人指数(PMI)从8月的48.3升至49.7,但仍在50的荣枯分水岭下方.