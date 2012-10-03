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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 16:10 BJT

〔欧元区数据〕欧元区9月PMI下滑,表明该地区今年重归增长的希望渺茫

路透伦敦10月3日电---商业调查显示,新订单减少及裁员步伐加快标志着9月欧元区企业活动进一步恶化,欧元区经济2013年重返增长的希望渺茫.

周三公布的采购经理人指数(PMI)表明,欧元区第三季将几乎无可避免地重陷衰退.

衡量经济成长的指标--欧元区9月Markit综合PMI终值从8月的46.3降为46.1.

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