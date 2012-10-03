〔欧元区数据〕欧元区9月PMI下滑,表明该地区今年重归增长的希望渺茫

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型和小型船舶需求强劲

波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。