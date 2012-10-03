版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 16:35 BJT

〔英国数据〕9月服务业PMI降至52.2,服务企业10个月来首次裁员

路透伦敦10月3日电---周三公布的调查显示,英国9月服务业增长速度放慢,服务业企业10个月里首次裁员,这给该国经济持续复苏的可能性投下更多疑问.

英国9月服务业采购经理人指数(PMI)从53.7降至52.2,低于预估.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐