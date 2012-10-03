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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 17:14 BJT

〔表格〕欧元区8月零售销售较前月成长0.1%,较上年同期下滑1.3%

路透布鲁塞尔10月3日电---欧盟统计局周三公布,欧元区8月零售销售较前月增长0.1%,较上年同期下滑1.3%,路透预估分别为下滑0.1%和下滑2.0%.

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