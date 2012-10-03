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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 15:07 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超15.05亿台币,连五日买超

路透台北10月3日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超15.05亿台币,连续五个交易日买超,累计买超金额为146.03亿;上日为买超36.01亿.

三大法人今日合计买超13.12亿台币,上交易日修正后为买超35.23亿台币.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

10/ 3 +15.05 -1.29 -0.64 +13.12

10/ 2 +36.01 +3.05 -3.83r +35.23r

10/ 1 +5.53 -4.37 -5.23r -4.07r

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本月累计 +56.59 -2.61 -9.70 +44.28

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

9月 +586.89 +22.34r -33.56r +575.67r

8月 +920.97r -8.90r +54.84r +966.91r

7月 -470.26r +35.58r +94.04r -340.64r

6月 -262.16 +41.68r +26.93r -193.54r

5月 -1,128.25 -15.90 +6.81r -1,137.33r

4月 -312.18 -59.42 -16.05r -387.66r

3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r

2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r

1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)

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--记者 林妙容;审校

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