〔台湾汇市〕台币收平盘偏弱,市场欠缺消息面推动陷僵局

* 外资双向操作

* 盘中重回29.300偏弱移动

* 明日主交投区间料不脱29.3-29.35

路透台北10月3日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘微贬2分.上日台币盘中升穿29.300央行近来的防卫线后,因消息面欠缺诱因,场中无人追价,台币再度回贬至29.300以上的偏弱区间.市场预期此价位为暂时的攻防均衡价位,将待另一波消息面决定接下来的走势.

不过欧元EUR=于台北汇市交易尾盘冲高,汇银人士称其为轧空盘的技术反弹,缺乏经济数据的支撑,且与其他亚币脱勾表现,是否带动明日亚洲交易时段亚币再度回扬,将再观察.而且西班牙是否寻求援助及新兴市场的整体经济成长动能仍让市场感到忧虑,料台币在此背景下无力独自拉出一波行情,区间的小幅来回料仍是当前主调.

"外资有买有卖,台币一天涨一天跌,现在看不太懂."一本地大型银行交易员说.

交易员指出,今日场上美元的买卖双方均见外资踪影,没有一致方向,其余进出口商的零星交易则微幅挹注交易量,市场相对淡静,午后台股收跌则引发银行间部分美元回补买单,但量能均不明显.

台股.TWII走势也和台币如出一辙,一日涨一日跌,上日甫收回的失土今日再度回吐,收盘跌0.44%报7,684.63点,不过外资及陆资仍连续五个交易日买超,今日买超台股15.05亿台币,累计买超达146.03亿.

交易员指出,周五美国非农就业数据出炉前,市场不愿押注,手上部位都不大,场上观望气氛转浓,且中国仍在长假之中,亚洲市场美元的流动性稍有不足,交易员"看得多,做得少",静待人气回笼.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场盘中市况也属平淡,没有积极的方向,同样等待近期的重要数据出炉,美元/台币一周及一个月期换汇点较上日没有明显变化.

多数亚洲新兴货币周三下跌,因西班牙寻求救助仍存不确定性,且全球经济放缓提高了该地区央行出台刺激举措提振经济的机率.[EMRG/SGCN]

本周重要事件尚有周四英国及欧洲央行利率决定,以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议记录,周五则有日本央行货币政策决定及美国公布9月非农就业资料.

台湾本地则将于周五由主计总处发布9月消费者物价指数(CPI).上月年增率为3.42%.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.405 29.385 29.300-29.410 29.390 7.49 6.85

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.312 29.298 29.303-29.330 29.329 2.79 4.18

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.010/0.000

美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.160/-0.140

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