更正:〔东京汇市〕欧元持稳观望西班牙动向,澳洲贸易数据打击澳元走低

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
(更正:因译文有误,内文第三段改为"欧元/美元由前述高位回落",非"欧元/美元触及前述高位")
* 欧元持稳,因西班牙料准备寻求援助
* 欧元/澳元触及三个半月高位,因为澳洲8月逆差扩大
* 日本央行买进外国债券的讨论,令日圆受创
路透悉尼/东京10月3日电---欧元周三持稳,交易商试图揣度西班牙何时向欧洲寻求金援;澳元跌至四周低位,因澳洲录得三年半来最大的贸易逆差.
继澳洲央行周二降息后,市场预计央行将进一步下调利率,澳元亦因此而承压.
欧元/美元EUR=报1.2905美元,大致持平纽约尾盘,但已脱离周二的一周高位1.2968.西班牙首相拉霍伊周二表示不会很快申请援助后,欧元/美元由前述高位回落.
不过,欧元仍远高于周一触及的三周低点1.28035美元,因多数市场人士预计西班牙迟早将会申请金援.
"拉霍伊采取了改革措施,因此他可以在任何时间申请救助.这将会阻止投机客太过激进地抛售欧元."伊藤忠商事金融部门首席经济分析师中岛精也称.
拉霍伊周二表示,与该国地区领导人达成财政整固协议,但并未给出细节.他曾在上周公布2013年财政紧缩方案.
目前而言,在市场等待西班牙采取行动,启动欧洲央行买债计划之际,欧元似乎在整理出一个波动区间.
穆迪周二的表态亦协助欧元走势.穆迪表示,本月将公布复评西班牙评等结果,令欧元空方受挫,空头人士原本预期穆迪将立即宣布调降评等.
若穆迪调降西班牙评等,西班牙将失去投资级评等.
交易员表示,欧元的抗跌表现一部分可能是因为欧元/澳元买盘,稍早澳洲8月贸易数据显示创下三年半来最大逆差,澳元全线走软.
**逆差扩大**
铁矿石及煤炭价格下跌,打击澳洲出口收入,进一步显示澳洲受到中国经济放缓的拖累.
周二澳洲央行宣布降息之后,投资人亦抛出澳元.澳洲央行将指标利率调降25个基点至3.25%,为三年来最低水平,并保留进一步宽松的可能性.
澳洲央行为降息作出解释称,中国经济放慢、出口价格下滑以及澳元高企,均令澳洲经济前景蒙阴.
欧元兑澳元EURAUD=R大涨至三个半月高点1.2632澳元,较两个月前触及的纪录低点1.1597上涨近9%.
澳元兑美元AUD=D4再跌0.4%,上日曾遭遇两个多月来最大单日跌幅.
澳元兑美元一度跌至低点1.0217,或将测试9月6日低点1.0165.
澳元进一步下行可能有限,因美联储(FED)及欧洲央行也正忙于以刺激措施提振各自的经济,美元及欧元的魅力为此减弱.
"在大环境较倾向于冒险的氛围下,澳元不会再跌太多,但策略上最好还是逢高卖出,而且澳元仍易受市场信心恶化的影响,"法国兴业银行研究报告称.
日圆也跌至约两周来的最低水平,美元兑日圆JPY=一度升至78.31的高位.
交易员称,他们看到美国公司正买入美元,但日本下半财年于10月1日开始以来,该国投资者的资金流出有限.
有关日本央行资产购买计划是否应该纳入买进外国债券,日本国内相关讨论升温,这亦打压日圆,但市场人士认为近期内实现的机会渺茫.
欧洲将公布该地区主要国家的服务业活动数据.若数据显示出进一步疲软的迹象,则将加大欧洲央行周四降息的压力.
不过,官员对欧元区通胀表达的担忧,已足以让金融市场相信央行将按兵不动.目前欧洲央行利率已处在纪录低点0.75%.
纽约 当日 今年来 2011年
0610GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2888 1.2918 -0.23 -0.44 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.23 78.14 +0.12 +1.68 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.80 100.96 -0.16 +1.24 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9384 0.9362 +0.23 +0.09 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6114 1.6132 -0.11 +3.73 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9852 0.9838 +0.14 -3.35 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0209 1.0265 -0.55 -0.16 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8218 0.8273 -0.66 +5.58 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 79.840 80.230 -0.49 +1.53 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.260 64.610 -0.54 +7.40 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 126.04 126.06 -0.02 +5.45 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2409 1.2409 +0.00 -5.46 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译/审校 蔡美珍/许娜/洪曦/隋芬/王冠中/于春红/王兴亚
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路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。