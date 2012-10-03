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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 14:21 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌创三周最低收位,观望央行会议及美国数据

路透东京10月3日电---日本股市日经指数周三收低,创三周最低收位,投资人仍审慎观望本周的一连串重要事件,包括欧洲央行及日本央行政策会议,以及美国就业数据.

日经指数.N225收跌0.5%,至8,746.87点,连续第四个交易日下跌,为9月初以来最长连跌纪录.

东证股价指数.TOPX收低0.5%,至727.39点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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