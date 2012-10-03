〔日本股市〕日经指数收跌创三周最低收位,观望央行会议及美国数据

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透东京10月3日电---日本股市日经指数周三收低,创三周最低收位,投资人仍审慎观望本周的一连串重要事件,包括欧洲央行及日本央行政策会议,以及美国就业数据.
日经指数.N225收跌0.5%,至8,746.87点,连续第四个交易日下跌,为9月初以来最长连跌纪录.
东证股价指数.TOPX收低0.5%,至727.39点.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。