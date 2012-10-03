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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 14:42 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元跌至三周低点,稍晚公布英国服务业数据

路透伦敦10月3日电---英镑兑美元周三跌至三周低点,稍晚将公布一重要数据,数据料将显示英国9月服务业活动放缓.

英镑/美元GBP=D4下跌0.2%,至1.6106美元,稍早曾触及1.6102低点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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