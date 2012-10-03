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亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 14:51 BJT

《汇市简讯》英镑/美元下看1.6100,英国服务业PMI公布在即

0636GMT

* 下看据传在1.6100美元的买盘,美元受惠于市场风险意愿下滑.美股标普期指下跌3.5点

* 1.6100下方的支撑在1.6065/71(9月12/13日低点)及1.6035(9月7日高点)

* 亚洲时段低点1.6121现在形成阻力.1.6140为亚洲时段高点,1.6188为周二高点

* 0828GMT公布英国9月服务业PMI,预估为53.0,低于8月53.7

* 若数据欠佳可能引发英镑卖盘.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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