〔欧洲汇市〕贸易数据不佳打压澳元兑美元和欧元,加元亦跟风下挫

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透伦敦10月3日电---澳元兑美元周三跌至四周低位,兑欧元亦触及三个半月低点,数据显示澳洲8月贸易逆差扩大至三年半以来最大后,澳元跌势扩大.
澳元兑美元AUD=D4跌至1.0202美元,为9月6日迄今最低.欧元/澳元EURAUD=R则报1.2635澳元,为6月中旬以来最高位.
加元亦追随澳元跌势.美元/加元CAD=D4升至0.9874加元的四周高点,因投机客削减加元多仓.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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