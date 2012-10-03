〔欧洲汇市〕贸易数据不佳打压澳元兑美元和欧元,加元亦跟风下挫

路透伦敦10月3日电---澳元兑美元周三跌至四周低位,兑欧元亦触及三个半月低点,数据显示澳洲8月贸易逆差扩大至三年半以来最大后,澳元跌势扩大.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0202美元,为9月6日迄今最低.欧元/澳元EURAUD=R则报1.2635澳元,为6月中旬以来最高位.

加元亦追随澳元跌势.美元/加元CAD=D4升至0.9874加元的四周高点,因投机客削减加元多仓.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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