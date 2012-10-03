版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 15:20 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货下跌,受累于全球经济成长和需求前景忧虑

路透伦敦10月3日电---布兰特原油期货周三下跌1美元,因市场担心全球经济成长和原油需求前景.

0711GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌1.03美元,报每桶110.54美元.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐