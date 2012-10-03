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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 15:28 BJT

〔欧洲汇市〕瑞典克朗兑欧元跌至两周低点,受PMI数据打击

路透伦敦10月3日电---瑞典克朗兑欧元周三跌至两周低点,兑美元跌至近四周低点,因数据显示瑞典9月服务业活动萎缩.

欧元兑瑞典克朗EURSEK=D4升至8.5808克朗,为9月18日以来最高,美元兑瑞典克朗SEK=升至6.6604克朗,为9月9日以来最高.(完)

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