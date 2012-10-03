〔台湾货币市场〕短率在银行虚惊度过旬底后持平,央行未如猜测扩大冲销

* 上午担忧央行扩大冲销,银行操作保守

* 央行存单发行减少,虚惊中度过旬底

记者 董永年

路透台北10月3日电---台湾银行间短率周三大致持平.受上一旬底资金紧俏效应影响,今日银行间调度相当谨慎保守,直到确认央行并未扩大冲销后,资金于下午四点后大量涌入市场,缺钱的银行才顺利补平积数.

市场调度人士指出,上一旬最后一天,由于央行多收了逾300亿台币的存单,银行间的调度因此方寸大乱.有了上次的教训,在不确定央行在今天还不会照章办理的状况下,各家银行操作相当保守.

"惜售心态明显,根本没什么成交,利率当然也不会动."一位大型公营银行交易员表示.

不过她表示,下午四点过后,"钱都跑出来了,到现在还有人在问要不要借."

另一小型民营银行交易员则称,感觉今日资金偏向紧俏,大家的操作心态都很保守.等到下午四点以后,确立了资金流向,拆款才趋于活络.

本地时间16:53银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.388%,上日在0.391%;区间落在0.295-0.53%,同于上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.58%,上日在0.388-0.59%.

**发票量不大**

短票方面,交易员指出,今日是旬底,感觉银行仍有调整积数的需求,因此买票的量比较少,惟整体发票量也不大,因此成交利率持稳.

一大型票券商交易员说,虽然资金缺口不大,但因适逢旬底,因此一早就与资金尚有余裕的银行敲定额度,若是晚一点才调度,可能缺口到下午都没办法补平.

另一大型票券商交易员则称,月初发票量通常较低,再加上银行今日多忙着调整积数,因此没有什么往来,多以与既有的企业与法人客户续做.

一中型民营银行交易员也表示,今日银行间比较缺钱,票券商的缺口较小,买票利率与昨日持平.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.82%;上日在0.80-0.81%.

台湾央行今日共发行2,440.5亿台币存单.若相较存单到期金额2,489亿,存单发行余额减48.5亿. [TW/MMTCN]本周余日的存单到期情况各为:周四为新一提存期开始,存单到期为502亿、周五到期3,405.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周二超额准备为101亿台币;累计超额准备为3,143亿台币,加计前期1%的超额准备为4,105亿台币.

**公债RP利率持平**

台湾公债10天期附买回(RP)利率持平.投信资金陆续回笼,但尚未回到寻常的量能,而银行资金则明显偏向宽松,公债RP利率继续呈平稳走势.

交易员表示,在下周紧缩因子陆续才会出现前,公债RP利率走势料将波澜不兴.

"今天找资金很容易."一证券交易员说.

下周紧缩因子包括:周一(8日)1,000亿台币364天期存单交割、周五(12日)300亿台币101/6R公债交割.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.(完)