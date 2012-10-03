〔企业并购〕台湾富邦金控股华一银行案已完成实地查核,望今年底定--消息

路透台北10月3日电---一位消息人士周三指出,台湾富邦金(2881.TW)对控股大陆华一银行案实地查核已大致完成,希望今年可以完成该控股案.

同时,台湾金管会一位不愿具名的高层也证实富邦金控董事长蔡明忠周二午后曾赴金管会说明大陆并购策略.

上述消息人士指出,之前有日系前五大银行想要以三倍的股价净值比参股华一银行,但被大陆监理机关拒绝,并表达希望由台资银行接手.

至于富邦金控股华一银行是否已与对岸报告.该消息人士说,"(跟对岸监管单位)一直都有畅通的沟通管道."

一位金管会高层今日称,富邦金表述依照目前规划进度继续进行,希望有些并购案子尽快closed;目前只有富邦金向金管会提及参股华一银的事情.

"华一银行为大陆的外资银行,所以不受参股当地银行20%的限制."上述金管会高层说.

另一金管会官员则表示,双方还在谈持股的股权架构,且该案还涉及对岸主管机关的态度.

此前金管会官员已向路透表示,本地主要金控--富邦金控已针对参股大陆华一银行过半股权一事,向金管会提出口头说明.富邦金控总经理龚天行日前对路透坦称,"对华一银行有兴趣".同时他也指出,虽然已参股厦门银行,但参股其他陆银并不相冲突.[ID:nST0556683]

富邦金今天收跌0.63%,收报31.50台币,跑输台股加权指数.TWII同期0.44%的跌幅.(完)