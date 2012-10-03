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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 07:57 BJT

台湾已公布经济指标--2012/10/4

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

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工业生产(y/y) 8月 +1.89% +0.13%r 10/23 --

季调失业率 8月 4.29% 4.25% 10/22 --

消费者物价指数(CPI)(y/y)8月 +3.42% +2.46% 10/5 --

外汇存底(亿美元) 8月底 3,942.26 3,911.08 10/5 --

商品出口(y/y) 8月 -4.2% -11.6% 10/8 --

商品进口(y/y) 8月 -7.6% -3.2% 10/8 --

M2货币总计数(y/y) 8月 +3.69% +3.80% 10/25 --

外销订单(y/y) 8月 -1.50% -4.40% 10/19 --

经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --

国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --

国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r -- --

重贴现率(%) 9月20日 1.875% 1.875% -- --

注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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