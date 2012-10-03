台湾经济指标预测--10月4日至11月20日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北10月4日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------10月1日当周---------------------------------------- 10/5 0830 消费者物价指数(CPI) 9月 -- +3.42%(年变动率) 10/5 1610 外汇存底 9月底 -- 3,942.26亿美元 -------------------------------10月8日当周---------------------------------------- 10/8 1600 商品出口 9月 -- -4.2%(年变动率) 10/8 1600 商品进口 9月 -- -7.6%(年变动率) -------------------------------10月15日当周--------------------------------------- 10/19 1600 外销订单 9月 -- -1.50%(年变动率) -------------------------------10月22日当周---------------------------------------- 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 4.29% 10/23 1600 工业生产 9月 -- +1.89%(年变动率) 10/25 1610 M2货币总计数 9月 -- +3.69%(年变动率) -------------------------------11月19日当周--------------------------------------- 11/20 1620 经常帐 第三季 -- 顺差100亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第三季 -- -0.18%(年增率) -- -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% 注: * 代表新增. (完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 董永年; 审校
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI