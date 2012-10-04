〔专栏节选〕一比一百的战争--企业实力与总市值--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月4日出版的当期「老谢开讲」专栏)

黎智英先生出售台湾资产计画，最先揭晓的不是最早传出的平面媒体业务，反而是赔钱的壹电视，而买主竟然是年代电视台的练台生先生，这无疑是张力十足的交易，因为只有短短的三年时间，买家变卖家，卖家变赢家，这中间的变化过程何其大。

二○○九年黎智英先生决定跨入电视领域，他雄心万丈，决意在台湾电视生态中闯出一片天。当时很多人向他建议可以买下练台生先生经营的年代电视台，以当时的时空背景，若黎智英出价让练台生满意，也许这一桩交易案就拍板了。

**无力突破频道业者封锁是壹电视致命伤**

不过当时黎先生嫌买现成的太贵，而练台生先生也不缺现金，双方并没有交集，壹传媒买年代没有买成，黎智英于是斥巨资筹设壹电视，采购最新设备，并且全力向电视圈挖角，引起电视圈极大骚动。有了︽苹果日报︾、︽壹周刊︾成功经验，大家都相信，黎智英这次会成功改变台湾电视产业生态。

黎智英的电视革命来势汹汹，他也「牺牲色相」挺着大肚子拍广告，一副志在必得的架式，只可惜，他无力突破频道业者封锁，壹电视空有好内容，却找不到好频道。上不了频道，最后钱愈烧愈凶，只好认赔投降，没想到接下壹电视的，会是当年黎智英想买下的对象年代电视台。

练台生先生在○六年才从邱复生手上接下年代电视台，在此之前，他从录影带变成频道业者，再接下电视台，他的精明干练赢得外界高度肯定。这一回年代并壹电视，势将改变下一个电视产业生态，最后证实了，这又是一场口袋深度的战争。台湾的产业走向全世界未来都必须面对口袋深度竞争的问题，黎智英如此，王雪红也如此，蔡明介也会是这样。

今年媒体圈最热门的话题是旺中垄断媒体产业，双方争执最激烈的是旺旺集团与壹传媒。如果以结果论来看，黎智英显然是认输了，这场战役若是以银弹来对打，比钱的竞争，黎智英明显是输了。因为他们两人手上都有一家在香港上市的企业。

黎智英控有香港壹传媒，发行二四．一二五亿股，黎智英与李韵琴控有七四．○五％股权，壹传媒九六年六月在香港交易所挂牌上市，九九年股价一度跌到○．六一港元，到了二○○○年巧遇网路科技泡沫狂潮，壹传媒曾经涨到二十九港元，让黎智英身价大跃进。

壹传媒从○三年到一○年，年年都保有盈余纪录，例如○七年净利四．四亿港元、○九年净利五．二一亿港元，台湾的︽苹果日报︾、︽壹周刊︾很快获利，让壹传媒增色不少。但是壹电视赔钱，就让壹传媒在一二年会计年度（三月底止）出现一．八八六亿港元的亏损，这也是壹传媒从○三年以来的首度亏损纪录，而这个亏损也让壹传媒股价最惨跌到○．四五五港元，壹传媒市值最低只剩十一亿港元。

黎智英手上就只有这一家上市公司，虽然他在台湾持有很多豪宅及内湖、土城的土地，但是对上蔡衍明，就形成一对一百的战争。目前也在香港挂牌的中国旺旺，以九月二十八日在香港的收盘价九．八九港元计，市值达一三一○亿港元，算是台湾巨无霸企业，换算成新台币已逾五千亿元，可以排名全台市值第五大企业。中国旺旺自从转战香港以来，每年净利都有长足跃升，例如，○七年全年净利一．七六亿美元，○八年为二．六二亿美元，○九年为三．一三亿美元，一○年达三．五九亿美元，一一年有四．一九五亿美元，今年上半年有二．二一亿美元。这样稳定的获利表现，让旺旺把本益比拉升到四十倍以上，也让蔡衍明保有十足的扩张力。

于是这场旺旺与壹传媒的竞争，不知不觉中就形成了一比一百的战争，比口袋深度，蔡衍明更能打持久战，这回黎智英准备撤出台湾，一方面是口袋深度不如人，另一方面，他也有感自己无力突破政治现实。因此，他十分感叹：「毕竟我只是个外人！」可以看出「肥佬黎」的无奈。

**宏达电、黑莓机、诺基亚 谁先溺毙？**

但是从旺旺与壹传媒的竞争，也可以把战线拉得更宽，在我们周遭有很多一与一百的竞争。像今年以来备受瞩目的宏达电与苹果、三星的战争，从黎智英这回的处境，可以看出宏达电未来的命运，因为这也是一比一百的战争。

目前智慧型手机与平板电脑产业，已形成寡头垄断的竞争局面，苹果遥遥领先，三星急起直追，但双方仍有很大差距，剩下来是这场淘汰赛的一些输家，像宏达电、黑莓机、诺基亚。这场比赛就像是打奥运的赛局，从股价市值大致可窥探出实力。

例如，这回苹果涨到七○五．○七美元天价，市值已达六六○九．三亿美元，比起台湾的经济产值四六六五亿美元还高出近五成，也超越了微软在九九年创下的六一六三亿美元的全球史上单一企业最大市值纪录。目前苹果股价回档到六五九．三九美元︵十月一日︶，市值仍然高达六一八一．一六亿美元，依旧傲视全球。追紧其后的是韩国三星，目前股价在一三四．六万韩元，市值大约在一千六百亿美元左右。

三星虽然来势汹汹，但是市值只有苹果的四分之一，意味了三星在智慧型手机销售数量已打败苹果，但是三星创造的价值仍与苹果差距甚远，不过三星站稳亚军的地位，眼前无人可以摇撼。比较值得担心的是后面的三个输家，谁会先溺毙？

目前加拿大的黑莓机制造商ＲＩＭ股价最低一度跌到六．二二美元，ＲＩＭ在○八年欧巴马当选总统的时候，股价一度创下一四八．一三美元的历史天价，ＲＩＭ盘踞智慧型手机老二的位置很多年。但是三星崛起，苹果一路领先，ＲＩＭ开始节节败退，今年上半年已经出现巨幅亏损，为了面对经营危机，ＲＩＭ准备出售仅有的两架飞机应急。

ＲＩＭ的股价目前只剩下七．八六美元︵十月一日︶，反映的市值只有四十一．二亿美元，以目前的市值对照苹果，ＲＩＭ只有苹果的六．六五％，智慧型手机是比钱的战争，股价跌到这里，ＲＩＭ只能苟延残喘。

**谷歌打败微软,将是ＩＴ产业史上重要转机**

再来看看芬兰的国宝诺基亚，这家手机超级巨无霸大厂，九九年股价曾经涨到六十五欧元，诺基亚在美国的挂牌价连续大跌十年，今年最低一度跌到一．六三美元，目前回到二．七六美元︵十月一日︶，股价低残，市值只剩下一○二．四二亿美元，这个规模已比不上台湾的旺旺与康师傅。

这两年诺基亚救亡图存，舍弃Symbian平台，加盟微软，不过这回微软显然救不了诺基亚。这两天美国股市又出现了一些新变局，首先是苹果iPhone 5上面的地图索引有了小瑕疵，让谷歌扳回一城，苹果股价从七○五．○七美元跌下来，但是谷歌反而写下七六五美元的新天价。谷歌一举将市值挺进到二四九一．二七亿美元，正式超越微软的二四七二．二六亿美元，谷歌打败微软，很可能是ＩＴ产业历史上很重要的转机。

从一九九○年代以来，微软与英特尔共同撑起的Wintel架构，独霸ＰＣ平台，微软与英特尔都曾跻身全