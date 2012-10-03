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市场报道 | 2012年 10月 3日 星期三 16:32 BJT

《汇市简讯》美元/加元在0.9900下方仍面临卖压

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* 加元尾随澳元走跌,但美元/加元仍有卖盘

* 美元/加元由0.9874高点回落,此前已升破0.9850区域

* 0.9900-20有更多卖盘,但0.9893重要技术阻力料将压抑上档

* 技术图型表示,若跌落21日均线,将扭转偏多走势,见TGM2345

* 加拿大国会今日将讨论中海油收购Nexen案.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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