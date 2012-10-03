《汇市简讯》美元/加元在0.9900下方仍面临卖压

标题新闻：加拿大12月趸售(批发)贸易为较前月增长0.7%，趸售库存为增长1.1%
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0818GMT
* 加元尾随澳元走跌,但美元/加元仍有卖盘
* 美元/加元由0.9874高点回落,此前已升破0.9850区域
* 0.9900-20有更多卖盘,但0.9893重要技术阻力料将压抑上档
* 技术图型表示,若跌落21日均线,将扭转偏多走势,见TGM2345
* 加拿大国会今日将讨论中海油收购Nexen案.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
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当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
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