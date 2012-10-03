〔台湾债市〕101/9殖利率续创两个月新低,或有再探新低机会但需严防卖压

路透台北10月3日电---台湾10年券101/9殖利率周三收逾两个月来新低位,距离历史盘中低位仅有一小步之遥.交易员表示,由于澳洲央行宣布降息及韩国央行下周降息的可能性提高,市场关注下一波亚太地区的降息潮再起,短线不排除挑战历史盘中低位.

交易商表示,今天有点轧空手进场的味道,殖利率往下带动的力道显现.今天已确立短多格局,有更多券商及部份银行加入多头行列,多方下一步或将测试101/9的1.125%盘中新低.明天主要交投区间落在1.125-1.14%,但严防获利了结及利差压缩后的卖压.

"藉由韩国央行下周传出降息的题材,多方借力使力!"一证券交易员说.

101/9殖利率续创该券收盘新低,并续创下同年期主流券殖利率两个月来收盘低位,盘中及收盘前低皆为7月26日的1.125%及1.1275%,也同为历史盘中及收盘低位.

澳洲央行周二决定降息25个基点,至3.25%.[ID:nSB2028713]且韩国央行周二也表示,目前正引导货币政策面向提振经济.此前一项调查显示,韩国制造业萎缩幅度为近四年来最大,这增添了下周韩国央行将降息的理由.[ID:nSB2028885]

美国公债价格周二小幅收高,投资人静待本周五将公布的关键就业数据,且西班牙看来就算目前尚未准备好,也势必将寻求救助来缓解其债务危机.指标10年期公债US10YT=RR升2/32,收益率报1.61%,稍早一度升至1.65%.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -2.27 1.1340 1.1322-1.1553 176.00

下周一(8日)央行将标售五年增额公债101/6R,金额达300亿台币.

证券交易员表示,受到近期行情的影响,原先得标利率区间可能由0.87-0.90%下调到0.85-0.88%.但有资深票券交易员认为,目前市场预期央行将维持利率不变的预期未有变化,所以101/6R得标利率区间不变.

台湾主计处周五将公布9月消费者物价指数(CPI).上月CPI较上年同期成长3.42%,创四年来新高,并明显高于路透调查的成长2.6%.主要因台风豪雨影响,蔬菜价格扬升,而油料、燃气、蛋类、水产品及家外食品等价格也都上涨.[ID:nST0547211]

外银交易员认为,9月份CPI预估为2.8-2.9%,物价压力将较上月舒缓,预期对市场影响不大.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5800

10 101/9 A01109=TWO 1.1340

5 101/6 A01106=TWO 0.8680

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)