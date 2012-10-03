〔欧洲金融〕民间投资人将至少占西班牙坏帐银行股权的55%--政府

路透马德里10月3日电---西班牙经济部长德金多斯周三表示,民间投资人将至少占西班牙坏帐银行股权的55%;坏帐银行的成立目的是将不良房地产资产由银行资产负债表中剥离.

德金多斯向国会表示,私募股权将占坏帐银行股本的约2%.坏帐银行的更多细节将在未来数日提出,预计到12月初时将运作.(完)