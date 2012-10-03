更正:〔欧洲金融〕民间投资人将至少占西班牙坏帐银行股权的55%--政府

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
(更正:因英文原文有误,内文第二段应为"坏帐银行资金大多来自于发债,10%的股本将由民间投资者及政府认购",非"私募股权将占坏帐银行股本的约2%")
路透马德里10月3日电---西班牙经济部长德金多斯周三表示,民间投资人将至少占西班牙坏帐银行股权的55%;坏帐银行的成立目的是将不良房地产资产由银行资产负债表中剥离.
德金多斯向国会表示,坏帐银行资金大多来自于发债,10%的股本将由民间投资者及政府认购.坏帐银行的更多细节将在未来数日提出,预计到12月初时将运作.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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