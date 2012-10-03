〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业买超9亿台币

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
路透台北10月3日电---台湾柜台买卖中心周三公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)
业别 买进 卖出 买卖超金额
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银行业 15.50 20.50 -5.00
票券业 0.00 4.00 -4.00
证券业 22.50 13.50 +9.00 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。