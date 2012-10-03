〔全球航运〕波罗的海乾散货运价连四日上涨,因运价上升

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透10月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第四日上涨,海岬型船和巴拿马型船的运价上升.
该指数一直受到海岬型船运市场活动走强所提振."尽管中国适逢黄金周,但海岬型船运活动仍还不错,贸易商预期钢厂结束假期时,将会补充铁矿石库存."
波罗的海乾散货运价指数上升20点或2.6%至798点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨62点至1,738点,日均获利上扬572美元至9,114美元,为1月以来最高水准.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.
贸易商预期中国钢厂在10月1-5日黄金周后将会补充铁矿石库存.国内钢价逐步好转,且该国的钢铁生产仍高企.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI亦为连续第四日上涨,升33点至496点,该型船舶日均获利上扬7.2%或265美元至3,957美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别降至6,579美元和8,464美元.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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