〔全球航运〕波罗的海乾散货运价连四日上涨,因运价上升

路透10月3日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第四日上涨,海岬型船和巴拿马型船的运价上升.

该指数一直受到海岬型船运市场活动走强所提振."尽管中国适逢黄金周,但海岬型船运活动仍还不错,贸易商预期钢厂结束假期时,将会补充铁矿石库存."

波罗的海乾散货运价指数上升20点或2.6%至798点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨62点至1,738点,日均获利上扬572美元至9,114美元,为1月以来最高水准.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

贸易商预期中国钢厂在10月1-5日黄金周后将会补充铁矿石库存.国内钢价逐步好转,且该国的钢铁生产仍高企.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI亦为连续第四日上涨,升33点至496点,该型船舶日均获利上扬7.2%或265美元至3,957美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别降至6,579美元和8,464美元.(完)