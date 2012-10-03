〔金砖国家〕10月3日股汇市收盘纵览

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透10月4日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月3日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF跌0.37%,报1,002.50点.
中国股汇市:因十一长假休市.[.SSCN][CNY/CN]
香港股市:香港股市周三收高,公用事业及地产股领涨,但能源类股走弱令大盘涨势受限.全球经济增长疲弱的忧虑推低油价,从而拖累能源股走势.恒生指数收高0.2%,报20,888.28点,恒生国企指数收平.[.HKCN]
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印度股市:连续第三个交易日上涨,此前基础建设公司延续升势,因冀望该领域会有额外的支撑举措;保险类股也看好政府行动而上涨.指标BSE指数.BSESN上涨0.24%或45.78点至18,869.69,为2011年7月25日以来最高收位.[.BO][ID:nL3E8L35G0]
印度汇市:印度卢比/美元连续第四个交易日上涨,刷新五个月高位,因公司和保管银行出脱美元,未来几日交易料有更多这类抛售.卢比/美元INR=D2收报52.155/165.盘中升至日高52.13,为4月23日以来最高.[INR/][ID:nL3E8L35HB]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,492.300点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.18%至798.64点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.37%至31.2010;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.07%,报40.2200.
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巴西股市:拉美股市下跌,巴西商品生产商和银行股领跌,投资者称中国活动疲弱及欧洲经济不佳打压市场.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP在八个交易日中有七日下跌,终场收跌1%至58,627.33点.大盘自9月中旬以来已下跌近6%.[ID:nL1E8L3HQ6]
巴西汇市:巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=上涨0.2%,报2.0224,交易商称有一些美元资金流入.市场预期巴西央行将出手阻止雷亚尔升值,使得过去几个月雷亚尔的剧烈走势被大大削弱.[ID:nL1E8L3957]
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南非股市:为连续第二天下跌,Kumba Iron Ore (KIOJ.J)因罢工事件而重挫近5%.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.48%至31,868.43,综合指数.JALSH跌0.35%,报36,120.45点[.J][ID:nL6E8L3GVV]
南非汇市:兰特/美元跌至一个月低位,因商品货币承压.1550GMT时,兰特/美元ZAR=D3报8.4226,较周二纽约收盘价下跌0.7%,盘中曾低见8.4590.[ZAR/][ID:nL6E8L3HR9](完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI