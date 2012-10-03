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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 07:36 BJT

《汇市简讯》澳元/美元因空头回补而走高

2307GMT

* 澳洲出口商在约1.0200及下方买进澳元/美元,激励空头回补

* 尽管油价急跌,澳元兑美元收在1.0200上方,令空方受挫

* 小时图阻力位在1.0235,卖方在1.0250/65出手

* 澳洲零售销售数据为影响澳元今日走势的重要事件,市场预期将成长0.4%

* 数据若优于预期可能会见到更多轧空操作

* 若逊于预期,则将带动另一波跌势.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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