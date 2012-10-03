《新兴市场重要经济事件预告》--10月4日-10月11日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月4日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).
斯洛文尼亚卢布尔雅那--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随后发表利率声明和举行记者会.
印度本地治里(PUDUCHERRY)--印度央行中央理事会会议.
巴黎--第12届非洲国际经济论坛.
10月5日(五)
华盛顿--24国集团(G24)委员会全体会议(至10月6日).
布拉格--捷克央行公布9月27日理事会会议记录.
10月6日(六)
华盛顿--24国集团(G24)委员会全体会议(最后一日).
印度钦奈--印度央行副总裁Subir Gokarn在年度金融峰会'FISCUS 2012'上发表讲话(0630).
10月8日(一)
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔国际经济学家峰会(至10月10日).
10月9日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会会议,不涉及利率决定.
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至10月10日).
东京--国际货币基金(IMF)及世界银行集团年度会议(至10月14日).
巴黎--国际能源署(IEA)公布全球能源前景2012年特别报告"伊拉克能源行业的前景".
新德里--美国财政部长盖特纳访问印度(至10月10日).
10月10日(三)
东京--24国国际货币事务与发展政府间集团(G24)代表会议(至10月11日).
曼谷--惠誉召开全球经济风险和泰国展望年度会议(0130).
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(最后一天).
萨格勒布--克罗地亚央行委员会会议.
孟买--美国财长盖特纳会见印度央行总裁苏巴拉奥.
伊斯坦布尔--伊斯坦布尔经济学家国际峰会(最后一天).
10月11日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策会议.
雅加达--印尼央行举行理事会会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
马尼拉--菲律宾央行公布9月13日货币政策会议重点.
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
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