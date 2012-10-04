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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 08:05 BJT

《汇市简讯》美元/坡元固守在既有区间

2324GMT

* 美元/坡元开盘持稳,隔夜固守1.2300-1.2330

* 伦敦帐户有不错的卖盘,但受阻于风险士气的不确定性

* 在新加坡金融管理局政策会议前的部位调整可能提供进一步支撑

* 日内区间料在1.2280-1.2330

* 美元/坡元隔夜交投区间在1.2306-1.2331,纽约盘收报1.2318.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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