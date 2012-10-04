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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 08:14 BJT

〔韩国股市〕开盘上涨,投资者仍谨慎以待

路透首尔10月4日电---韩国股市周四盘初开高,油价疲弱料将提供一些支撑,不过在西班牙纾困案不确定性和中国经济疑虑下,市场人气谨慎.

0001GMT时,综合股价指数.KS11上涨0.11%至1,998.31点.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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