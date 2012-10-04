版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 08:21 BJT

《台湾报摘》--工商时报10月4日

* 头版头条:

--台股.TWII量能慢性失血,昨日再现586亿台币低量,连3日急冻至只剩5、6百亿台币.投资专家担忧,短线台股固然有机会随国际盘波动而技术性反弹,但中长线来看,内有证所税、二代健保补充保费新制利空在即,外有全球景气疲弱出口竞争力衰退、欧债难解变数,台股低量恐成常态.

* 其他:

--新竹科学园区昨日也接获区内今年第一例无薪假通报.一家位于竹科竹南基地的生技厂商,10月起鼓励92名员工一个月休3至4天无薪假,这也是2008年金融海啸以来,竹科第一例无薪假.

--生医产业再添大利多.卫生署食品药物管理局(TFDA)向PIC/S国际组织叩关成功,领先日本与韩国在明年1月1日正式成为第43个会员,此举将让国内PIC/S药厂与其它会员国相互认证,吸引国际大厂来台代工,并快速和国际接轨,制药业未来产值更有上攻千亿台币机会.

--金管会保险局昨日邀集寿险业者开会,确定个人年金及团体年金的"适格"标准,必须被保险人及受益人是同一人,且要满60岁才能开始给付年金等,未来保单要符合相关适格条件,才能享有免税或扣除额.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐