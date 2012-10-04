《台湾报摘》--工商时报10月4日

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
* 头版头条:
--台股.TWII量能慢性失血,昨日再现586亿台币低量,连3日急冻至只剩5、6百亿台币.投资专家担忧,短线台股固然有机会随国际盘波动而技术性反弹,但中长线来看,内有证所税、二代健保补充保费新制利空在即,外有全球景气疲弱出口竞争力衰退、欧债难解变数,台股低量恐成常态.
* 其他:
--新竹科学园区昨日也接获区内今年第一例无薪假通报.一家位于竹科竹南基地的生技厂商,10月起鼓励92名员工一个月休3至4天无薪假,这也是2008年金融海啸以来,竹科第一例无薪假.
--生医产业再添大利多.卫生署食品药物管理局(TFDA)向PIC/S国际组织叩关成功,领先日本与韩国在明年1月1日正式成为第43个会员,此举将让国内PIC/S药厂与其它会员国相互认证,吸引国际大厂来台代工,并快速和国际接轨,制药业未来产值更有上攻千亿台币机会.
--金管会保险局昨日邀集寿险业者开会,确定个人年金及团体年金的"适格"标准,必须被保险人及受益人是同一人,且要满60岁才能开始给付年金等,未来保单要符合相关适格条件,才能享有免税或扣除额.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：