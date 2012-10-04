《全球主要国家债券发行预告》--10月4日-10月11日

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透10月4日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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10/4 0120 日本 六个月期贴现国库券
10/4 0130 日本 10年期公债
10/4 西班牙 票息3.75%,2015年10月31日到期的Bonos债券
10/4 西班牙 票息3.30%,2014年10月31日到期的Bonos债券
10/4 西班牙 票息5.50%,2017年7月30日到期的Obligaciones债券
10/4 法国 70-80亿欧元 (票息4.25%,2018年10月25日到期的六年期OAT债券;
10/4 法国 票息2.25%,2022年10月25日到期的10年期OAT债券;
10/4 法国 票息4.50%,2041年4月25日到期的30年期OAT债券)
10/8 0600 德国 40亿欧元 2013年4月10日到期的六个月期Bubill债券
10/9 1530 美国 13周和26周期国库券
10/9 1700 美国 三年期公债
10/9 英国 传统公债
10/10 意大利 2013年10月14日到期的12个月期BOT债券
10/10 1530 美国 四周期国库券
10/10 1700 美国 10年期公债
10/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
10/10 德国 50亿欧元 票息0.50%,2017年10月13日到期的Bobl债券
10/11 意大利 中长期公债标售
10/11 1700 美国 30年期公债
10/11 英国 2024年到期的通膨保值公债
10/11 0120 日本 三个月期贴现国库券
10/11 0130 日本 30年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：