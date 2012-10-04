〔欧洲经济〕欧债危机是当前明显的危险--加拿大财长费海提

路透渥太华10月3日电---加拿大财长费海提周三表示,欧债危机是一个"当前明显的危险",尽管决策者推出一些有用的举措,但并没有改善.这番评论是其针对该议题最强烈措辞之一.

费海提直言不讳地抨击欧元区领导人没有迅速采取行动来抑制债务危机,在七国集团(G7)会议前几天再次扩大施压.G7将在10月11日召开会议.

他对记者表示,在会议中最大的担忧?欧洲是第一大,因为这是个当前明显的危险,而且依然如此."

"欧洲的情况并没有变好,因为欠缺行动,"他并称.

"欧洲央行总裁德拉吉采取不少举措,这些是有帮助的,也是往正确的方向走.但事实上欧洲的银行资金仍不足,且主权债务问题犹在,这些事实没有改变."

"我们仍维持我们的立场.这些国家是欧盟中富有的国家,它们可以自己融资解决这个问题."

欧洲将告诉G7美国的财政问题也对全球经济构成风险,但费海提对于美国的前途则没有那么悲观.

他相信大多数美国国会议员了解避开"财政悬崖"的急迫性.(完)